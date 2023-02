POL-EL: Haren - Einbruch in Paketdepot

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 0 Uhr, versucht in ein Einfamilienhaus in der "Hermann-Heukung Straße" in Lingen einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in das Haus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr