POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Bakum +++ Hoher Sachschaden (KORREKTUR)

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 06. Februar 2023, gegen 23:40 Uhr, wurde über den Notruf ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Deichstraße in Stadland gemeldet. Zum Einsatzort wurden 70 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Esenshamm, Rodenkirchen und Schwei entsandt. Bei ihrem Eintreffen befanden sich noch drei der sieben Bewohner im Haus und ...

mehr