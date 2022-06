POL-HL: OH-Süsel / Polizei sucht Besitzer:in aufgefundener Fahrräder

Polizeidirektion Lübeck

Polizei sucht Besitzer:in aufgefundener Fahrräder

Lübeck (ots)

Am Montag (30.05.) wurden der Polizei in Süsel zwei Fahrräder gemeldet, die ungesichert in einem Gebüsch in der Straße Am Süseler Baum lagen. Es handelt sich zum einen um ein blau-gelbes Mountainbike des Herstellers Talera GT und zum anderen um ein schwarzes Mountainbike Focus Revolution. Beide Fahrräder wurden sichergestellt.

Da die fahrtüchtigen Zweiräder bisher weder einem Besitzer noch einer Straftat zugeordnet werden konnten, bittet die Polizeistation Süsel um Hinweise. Diese werden unter der Rufnummer 04524-7309910 oder per E-Mail an Suesel.PSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

