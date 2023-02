Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wohnungsbrand mit zwei verletzten Personen in Stadland

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 06. Februar 2023, gegen 23:40 Uhr, wurde über den Notruf ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Deichstraße in Stadland gemeldet.

Zum Einsatzort wurden 70 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Esenshamm, Rodenkirchen und Schwei entsandt. Bei ihrem Eintreffen befanden sich noch drei der sieben Bewohner im Haus und mussten evakuiert werden. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst behandelt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beim Löschangriff stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass eine hölzerne Wohnungstür im ersten Obergeschoss in Brand geraten war. Rauchgase hatten sich bereits im gesamten Gebäude verteilt. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Anschließend begannen die Ermittlungen zur Brandursache. Die Spurenlage ließ auf eine mutwillige Herbeiführung des Brandes schließen. Für weitere Ermittlungen wurde der Brandort beschlagnahmt. Das Mehrfamilienhaus ist vorerst nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 65.000 Euro geschätzt. Die fünf unverletzten Bewohner des Hauses wurden durch den Landkreis vorübergehend in einem Hotel untergebracht.

Wer im Vorfeld verdächtige Personen in der Nähe des Mehrfamilienhauses gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

