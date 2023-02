Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Delmenhorst (ots)

In einem umfangreichen Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge haben Beamte der Polizei Delmenhorst seit Mitte November 2022 gegen fünf Tatverdächtige zunächst verdeckt ermittelt.

Am Donnerstag, 02. Februar 2023, wurden schließlich sieben Objekte in Delmenhorst durchsucht. Dabei handelte es sich unter anderem um die Wohnungen der fünf Tatverdächtigen im Alter von 29 bis 58 Jahren.

In einem Fall fanden die Beamten ungefähr 11 Kilogramm Marihuana und 900 Gramm Haschisch, die einem 38-jährigen Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten. Ein zweiter Tatverdächtigter im Alter von 48 Jahren war im Besitz von 130 Gramm Kokain, 40 Gramm Marihuana, diversen Messern und einer Schreckschusswaffe.

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurden beide Männer einem Richter am zuständigen Amtsgericht Delmenhorst vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ er Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell