Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Rauchentwicklung in einem Bauerhaus in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 06. Februar 2023, gegen 17:10, wurde über den Notruf ein Dachstuhlbrand in einem Bauernhaus im Brüninger Weg in Ganderkesee gemeldet.

Aufgrund der Notrufmeldung wurden unter der Leitung des Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee ca. 60 Einsatzkräfte zum gemeldeten Brandort entsandt. Die Feuerwehr musste vor Ort eine Fensterscheibe einschlagen, um in das Wohnobjekt zu gelangen. Im gesamten Haus hatte sich bereits Rauch verteilt. Als Ursache konnte ein nicht richtig verschlossener Holzkohleofen ausgemacht werden.

Zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung befanden sich keine Personen im Haus und es ist kein Schaden entstanden.

