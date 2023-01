Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bellingen - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bellingen (ots)

Am Donnerstag, 26.01.2022, gegen 06:45 Uhr, kam es auf der Nistertalstraße, Höhe der Ortschaft Bellingen, zu einem Zusammenstoß zweier sich begegnender Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 51-jährige Unfallverursacher am Steuer eingeschlafen ist und so von seiner Fahrbahn in den Gegenverkehr geriet. Die weitere Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die Nistertalstraße für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

