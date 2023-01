Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez und Umgebung - mehrere Fälle von sog. Schockanrufen mit erheblichem Schadenseintritt

Diez (ots)

In den vergangenen Tagen wurden bei der Polizeiinspektion Diez eine Vielzahl sogenannter Schockanrufen (Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte) zur Anzeige gebracht. In den meisten Fällen wurde die Betrugsmasche durch die Angerufenen durchschaut und das Gespräch frühzeitig beendet. In zwei Fällen kam es jedoch zu einem erheblichen finanziellen Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Geschädigten ließen sich darauf ein, hohe Bargeldbeträge und Gold an ihnen unbekannte Personen an einem zuvor am Telefon vereinbarten Treffpunkt zu übergeben. Obwohl bereits seit Jahren in den Medien vor diesen betrügerischen Anrufen gewarnt wird, fallen immer wieder insbesondere Seniorinnen und Senioren auf die Betrüger herein und werden um ihr Erspartes gebracht. Die Polizei möchte hierzu nochmals klarstellen, dass weder durch die Polizei noch durch sonstige Strafverfolgungsbehörden Bürgerinnen oder Bürger dazu aufgefordert werden, Bargeld oder Wertgegenstände zu übergeben.

