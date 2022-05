LPI-J: Scheiben eingeschlagen

Apolda (ots) - Auf dem Parkplatz Bismarkturm an der B87 in Apolda fuhr am 14.05.2022, gegen 18:00 Uhr ein 83jähriger VW-Fahrer beim Ausparken an einen dort abgestellten LKW und verließ unerlaubt den Unfallort. Als die Polizei wenig später vor Ort den Unfallschaden aufnahm, kehrte der Unfallverursacher an den Tatort zurück und gestand den Polizeibeamten unaufgefordert seine Beteiligung. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3.000 Euro. ...

