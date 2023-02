POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters in der Gemeinde Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Während der Fahrt ist am Montag, 06. Februar 2023, 11:30 Uhr, ein Pkw in Delmenhorst in Brand geraten. Ein 39-jähriger Mann aus Verden bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Motorraum und stellte den Citroen auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes in der Hannah-Arendt-Straße ab. Von dort verständigte er die Feuerwehr und versuchte erfolglos, den Brand zu löschen. Das übernahmen ...

