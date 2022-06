Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken Unfall verursacht

Gegen ein geparktes Auto fuhr am Donnerstag eine 38-Jährige in Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr fuhr die 38-Jährige mit ihrem Dacia in der Wasenstraße. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss kam sie in einer Linkskurve nach rechts ab. Dort prallte sie gegen einen geparkten VW. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. In einem Krankenhaus musste die Frau eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

+++++++ 1226785

