POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots) - Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist am Wochenende ein Delmenhorster festgenommen worden. Zeugen hatten die Polizei am Samstag, 04. Februar 2023, gegen 21:00 Uhr, auf einen intensiven Geruch aufmerksam gemacht, der aus einem ...

