Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Festnahme wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots)

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist am Wochenende ein Delmenhorster festgenommen worden.

Zeugen hatten die Polizei am Samstag, 04. Februar 2023, gegen 21:00 Uhr, auf einen intensiven Geruch aufmerksam gemacht, der aus einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst drang. Bei der Überprüfung hatten die Beamten dieselbe Feststellung. Währenddessen kam eine männliche Person mit einem Fahrrad zum Mehrfamilienhaus, ging für einen kurzen Moment in das Gebäude und fuhr anschließend wieder weg. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Delmenhorsters fanden die Beamten zwei Konsumeinheiten Marihuana.

Es bestand der Verdacht, dass die gefundenen Betäubungsmittel zuvor in dem Mehrfamilienhaus erworben wurden, aus dem der intensive Geruch drang. Die Feststellungen wurden der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg vorgetragen. Eine Durchsuchung der betreffenden Wohnung wurde angeordnet. Diese wurde ab 22:00 Uhr durchgeführt. Dabei trafen die Beamten unter anderem auf den 26-jährigen Wohnungsinhaber und einen 18-jährigen Bekannten aus der Samtgemeinde Harpstedt. In unmittelbarer Nähe zum 18-Jährigen befand sich ein Beutel mit ungefähr 36 Gramm Haschisch. Er räumte ein, unerlaubt mit Betäubungsmitteln zu handeln. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet, das Haschisch beschlagnahmt.

In der Wohnung des 26-Jährigen wurden insgesamt ungefähr 80 Gramm Marihuana und Haschisch gefunden. Er selber führte über 2.000 Euro Bargeld mit sich und lagerte einen Elektroschocker in der Nähe der Betäubungsmittel. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Ein in der Wohnung angetroffener Hund wurde später in die Obhut eines Tierheims gegeben.

Der intensive Geruch ließ aber nicht nach, nachdem die Betäubungsmittel aus der Wohnung entfernt waren. Unterhalb des Treppenaufgangs im Hausflur befand sich eine verschlossene Tür, zu der der 26-Jährige einen Schlüssel hatte. Nach dem Öffnen fanden die Beamten dort weitere 600 Gramm Marihuana und 1,5 Kilogramm Haschisch. Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde der 26-Jährige vorläufig festgenommen. Er wurde am Sonntag, 05. Februar 2023, einem Richter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell