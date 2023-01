POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Finnentrop (ots) - In der Zeit von Freitag (23. Dezember) bis Montag (02. Januar) sind unbekannte Täter in den Katholischen Kindergarten St. Antonius Eins.- Rönkhausen in der Kapellenstraße eingedrungen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten eine Eingangstür aufhebelten und so in das Gebäude eindrangen. Im Inneren beschädigten sie zudem Türen und entwendeten hochwertige Elektronik sowie Geld. Es entstand insgesamt ein Schaden im vierstelligen ...

