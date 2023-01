Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ruhige Silvesternacht für die Kreispolizeibehörde Olpe

Kreisgebiet (ots)

In der Zeit von Samstag, 31. Dezember 2022, 20 Uhr bis Sonntag, 01. Januar 2023, 8 Uhr, hatten die Einsatzkräfte der Polizeiwachen in Attendorn, Lennestadt und Olpe insgesamt 30 Einsätze zu bewältigen. Im Vergleich zu einer "normalen" Samstagnacht ist das ein durchschnittlicher Wert. Unter den Einsatzanlässen befanden sich Körperverletzungen, Brandgeschehen, Unfälle, Sachbeschädigungen und auch der Gebrauch von Pyrotechnik.

Die Polizei wurde zu insgesamt drei Körperverletzungsdelikten hinzugerufen. Bei zwei Einsätzen zeigten sich zwei Personen sehr aggressiv, sodass sie dem Gewahrsam zugeführt wurden. Darüber hinaus attackierte in Drolshagen ein 38-Jähriger die Polizeibeamten. Eine entsprechende Anzeige wegen Widerstandes wurde geschrieben.

Neben acht Kleinbränden von Hecken, Gebüschen und Containern brannten in Wenden in einem Keller eines Mehrfamilienhauses zwei Waschmaschinen. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Zudem setzten Unbekannte im Eingangsbereich eines Supermarkts in Attendorn-Ennest einen Zeitungsstapel in Brand. Das Feuer griff auf ein Vordach über, so dass Sachschaden entstand. In beiden Fällen waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei im Einsatz.

Zudem erstatteten Geschädigte in Kirchhundem und Finnentrop Anzeige, da ihre Fensterscheiben beschädigt wurden. Hier entstanden Sachschäden im mittleren Eurobereich. Darüber hinaus beschwerten sich Bürgerinnen und Bürger insgesamt fünf Mal über den nicht sachgerechten Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Auch im Bereich Verkehr wurde die Polizei tätig. Ein Verkehrsunfall ereignete sich gegen 1 Uhr auf der K 6 in Rhonard. Dabei befuhr ein 18 Jahre alter Fahranfänger mit seinem Pkw und vier weiteren Insassen die Straße in Richtung Olpe. Er kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Grünstreifen, wo sich das Auto überschlug. Alle Pkw-Insassen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Eine 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren wurden zum Teil von Erziehungsberechtigten abgeholt und wollten sich in ärztliche Behandlung begeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell