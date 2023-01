Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht vor Trickbetrügern

Kreisgebiet (ots)

Am Wochenende haben insgesamt drei Geschädigte bei der Polizei Anzeige erstattet, da sie in der vergangenen Woche durch Trickbetrüger geschädigt wurden. In zwei Fällen erhielten die Opfer Nachrichten über den Messenger-Dient "WhatsApp", bei denen die Geschädigten jeweils einen vierstelligen Eurobetrag überwiesen. In beiden Fällen erhielten die Betrogenen eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, die angeblich von Familienangehörigen stammte. Darin stand, dass die Personen eine neue Nummer hätten, sich in einer Notlage befinden würden und dringend Geld bräuchten. Dabei gaben die unbekannten Bankverbindungen an, an welche die Geschädigten das Geld überwiesen. In einem dritten Fall wurde der Geschädigte von einem Bankinstitut kontaktiert und sollte seine Kreditkartendaten durchgeben, damit ihm Geld überwiesen werden konnte. Dieser Bitte kam er nach. Mit den Daten gelang es dann dem unbekannten Täter, einen vierstelligen Geldbetrag von seinem Konto abzubuchen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin:

- Geben Sie keine Kontodaten an Unbekannte, weder über einen Messenger-Dienst noch über das Telefon oder per E-Mail, heraus. - Sollten Sie von angeblichen Familienangehörigen kontaktiert und um Geld gebeten werden, kontaktieren sie diese unter der Ihnen bekannten Nummer. - Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen Geld versprochen wird oder Sie zu Geldzahlungen aufgefordert werden.

Falls Sie Opfer von einer der vielfältigen Trickbetrugsmaschen geworden sind, kontaktieren Sie umgehend ihre Hausbank und erstatten Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen erhalten Interessierte hier: https://polizei.nrw/senioren.

