Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Alarmanlage vertreibt Täter

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 25.09.2022, 00:10 Uhr In einen Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße versuchten unbekannte Täter einzubrechen. Sie wurden vermutlich von einer ausgelösten Alarmanlage vertrieben. Die Täter begaben sich an dem Markt zu einer Nebeneingangstür und versuchten diese aufzubrechen. Hierbei lösten sie die vorhandene Alarmanlage aus , woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

