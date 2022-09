Polizei Homberg

POL-HR: Wilingshausen-Loshausen: Einbruch in Verkaufsraum - Täter flüchten ohne Beute

Homberg (ots)

Willingshausen-Loshausen

Versuchter Einbruch in Tankstelle Tatzeit: 23.09.2022, 22:00 Uhr bis 24.09.2022, 07:50 Uhr Sachschaden in Höhe von 500,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Kasseler Straße. Die Täter brachen die Eingangstür des Verkaufsraumes auf und begaben sich anschließend in die Räume. Sie öffneten eine Schublade eines Schranks und verließen anschließend die Tankstelle, ohne etwas gestohlen zu haben. Die Eingangstür wurde beim Aufbruch beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

