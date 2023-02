POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit Fahrrad +++ Fahrradfahrerin entfernt sich vom Unfallort

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen sind im Lohmühlenweg in Wildeshausen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Sonntag, 05. Februar 2023, 18:00 Uhr, bis Montag, 06. Februar 2023, 14:10 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und betraten das Gebäude. Ob die Suche nach Diebesgut erfolgreich war, kann noch nicht gesagt werden. ...

mehr