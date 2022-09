POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (22.09.2022) wurden der Polizei Ludwigshafen drei betrügerische Anrufe gemeldet. In allen Fällen wurde den Angerufenen vorgetäuscht, dass Familienangehörige in einen schweren Unfall verwickelt seien und eine Kaution für die Freilassung bezahlt werden müsste. Die Angerufenen fielen nicht auf die Masche herein und meldeten die Anrufe der Polizei. Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen ...

