Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - nach Unfall verletzt/Wittmund - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht/Esens - Nach Unfall unerlaubt entfernt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - nach Unfall verletzt

In der Nacht zu Mittwoch gab es in Wittmund einen Unfall. Eine 18-jährige Renault-Fahrerin fuhr auf der Hoveler Straße in Richtung Leerhafe. Gegen 0.50 Uhr kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Der Renault prallte erst gegen einen Schildermast und kam dann im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wittmund - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bereits am 14.03.2023 kam es in Wittmund zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Auf der B210 in Richtung Jever hat ein derzeit unbekanntes Auto gegen 14.20 Uhr zwei Autos so überholt, dass der entgegenkommende Pkw ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Personen, die Hinweise auf den unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Esens - Nach Unfall unerlaubt entfernt

Dienstagnachmittag kam es in Esens zu einer Unfallflucht. In der Zeit von 15 Uhr bis 15.50 Uhr stieß ein derzeit unbekanntes Auto beim Ein-oder Ausparken gegen einen grauen Mercedes. Der unbekannte Fahrer entfernte sich danach unerlaubt. Unfallort ist ein Parkplatz in der Straße Herdetor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell