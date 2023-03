Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Unfallflucht/Moordorf - Ohne Führerschein und berauscht Unfall verursacht

Landkreis Aurich (ots)

Südbrookmerland - Unfallflucht

In Aurich hat es am Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht gegeben. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit von 9.15 Uhr bis 10.45 Uhr gegen einen schwarzen Daimler. Dieser stand zu dem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Markstraße. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Moordorf - Ohne Führerschein und berauscht Unfall verursacht

Am Mittwochabend hat es in Moordorf einen Unfall gegeben. Um 18 Uhr übersah ein 30-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in der Auricher Straße einen 20-jährigen vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Autos Schäden. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell