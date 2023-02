Polizei Hagen

POL-HA: Ziviler Einsatztrupp der Hagener Polizei nimmt drei Männer wegen des Verdachts des bandenmäßigen Drogenhandels am Hauptbahnhof fest - Bargeld und Rauschgift beschlagnahmt

Hagen-Mitte (ots)

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Kripo nahmen am Donnerstagabend (16.02.2023) in der Innenstadt drei Männer wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig fest. Gegen 20.00 Uhr wurden die Beamten an der Kreuzung der Werdestraße und der Straße Am Hauptbahnhof auf insgesamt vier Männer aufmerksam. Sie fielen dadurch auf, dass sie sich immer wieder nervös umschauten und mehrere Passanten ansprachen. Hierbei konnten die zivilen Polizisten auch erkennen, dass es zu Übergaben von Betäubungsmitteln kam. Außerdem beobachteten sie die Männer dabei, wie sie immer wieder neues Rauschgift aus errichteten Depots holten. Im weiteren Verlauf nahmen die Beamten drei der Männer (25, 27 und 34 Jahre alt) fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Dem vierten Verdächtigen gelang es, zu flüchten. Bei ersten Ermittlungen durchsuchten die Kripo-Beamten die Wohnung des 27-Jähirgen und fanden darin Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Auch die Festgenommenen hatten Bargeld dabei. In den Drogendepots befanden sich mehrere Verkaufseinheiten Cannabis und Kokain. Die Beamten beschlagnahmten das Rauschgift und leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln gegen die Männer ein. (sen)

