Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer übersieht Radfahrerin und öffnet Fahrertür

Hagen-Altenhagen (ots)

Als ein Hagener am Donnerstag (16.02.) in der Brinkstraße aus seinem Auto aussteigen wollte, stieß ein Radfahrer mit der geöffneten Fahrertür zusammen. Der 52-jährige VW-Fahrer hielt gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrzeug am Straßenrand, um dort zu parken. Der Mann gab an, zwar in den Rückspiegel geschaut und den aus Richtung Altenhagener Straße kommenden Pedelec-Fahrer gesehen zu haben, er habe jedoch eingeschätzt, dass der 21-Jährige noch weit weg ist. Da er dachte problemlos aussteigen zu können, öffnete er die Autotür. Der Pedelec-Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr zu bremsen oder auszuweichen. Er prallte gegen die offen stehende Tür und stürzte anschließend auf seine rechte Seite. Der Mann verletzte sich leicht und wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.800 Euro. (arn)

