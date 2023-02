Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der Boeler Straße

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein Auffahrunfall auf der Boeler Straße führte am Donnerstag, 16.02.2023, zu zwei verletzten Personen. Um 17 Uhr fuhr ein 24-Jähriger in seinem Peugeot die Boeler Straße in Richtung Loxbaum. Dort bremste er ab, um einem Verkehrsteilnehmer das Einparken in eine Parklücke zu erleichtern. Eine hinter dem Peugeot fahrende 36-Jährige konnte ihren Fiat nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Beide Autofahrer verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete den Sachverhalt an das Verkehrskommissariat weiter. (hir)

