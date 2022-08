Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: 33-jährige Streitschlichter von Badegästen attackiert - Polizei sucht Zeugen

Ladenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr kam es im Ladenburger Freibad zu einem körperlichen Übergriff zweier Badegäste auf 33-Jährigen Mann. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fielen einem Bademeister zwei 29- und 36-jährige Badegäste auf, die sich auf dem Sprungturm nicht an die Regeln hielten. Nachdem der Bademeister Beide auf den Umstand angesprochen hatte kam es zunächst zu einem verbalen Streitgespräch. Im Verlauf des Streits griffen die Beiden einen 33-jährigen Angestellten eines dort ansässigen Kiosks tätlich an, der schlichtend eingreifen wollte. Es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 33-Jährige zu Boden ging. Hier schlug und trat der 36-Jährige Badegast weiter auf den diesen ein. Erst durch das Einschreiten weiterer Badegäste ließen die Angreifer ab. Durch die tätlichen Übergriffe wurde der Angestellte nicht unerheblich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Angreifer konnten noch im Freibad festgenommen werden. Da sie unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken standen wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich nun wegen der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung verantworten. Badegäste, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel: 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen.

