POL-HA: Hagenerin von Bruder geschlagen und an den Haaren gezogen

Hagen-Vorhalle (ots)

In Vorhalle schlug ein Mann seiner Schwester gegen den Kopf und zog sie an den Haaren. Der 18-Jährige stritt sich am Donnerstagabend (16.02.) mit der Hagenerin, da diese seiner Meinung nach zu spät nach Hause kam. In der Vergangenheit kam es nach Angaben der Frau öfter zu Konflikten. Sie schilderte den Polizisten, dass ihr Bruder dieses Mal vollkommen ausgerastet sei. Nachdem er sie an den Haaren gezogen und ihr einen Schlag mit der Faust gegen den Hinterkopf gegeben hat, habe sie Schmerzen. Der 18-Jährige zeigte sich vollkommen uneinsichtig, jedoch vor Ort kooperativ. Die Beamten sprachen eine Wohnungsverweisung sowie ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen ihn aus. Eine Strafanzeige gegen ihn wurde gefertigt. (arn)

