Polizei Hagen

POL-HA: 30-Jährige fährt nach räuberischem Ladendiebstahl mit Bus weg - Polizeibeamte stellen die Tatverdächtige

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte stellten am Donnerstagabend (16.02.2023) in der Innenstadt eine 30-jährige Tatverdächtige nach einem räuberischen Ladendiebstahl. Gegen 19.40 Uhr beobachtete ein 34-jähirger Mitarbeiter eines Supermarktes in der Eppenhauser Straße die Frau dabei, wie sie Ware in ihrem Rucksack verstaute und das Geschäft anschließend verließ, ohne dafür zu bezahlen. Er folgte der 30-Jährigen zu einer Bushaltestelle. Dort stieg die Ladendiebin in einen Bus ein. Als der 34-jährige versuchte sie daran zu hindern, riss die Frau sich los und schlug ihm gegen den Oberkörper. Anschließend fuhr der Bus los. Polizeibeamten gelang es, den Fahrer anzuhalten und die 30-Jährige zu stellen. In ihrem Rucksack fanden sie das Diebesgut. Die Kripo ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls. (sen)

