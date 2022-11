Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Taschendiebstähle und Einbrüche verhindern - Polizei berät auf dem Weihnachtsmarkt

Duisburg (ots)

Zwischen Glühwein und gebrannten Mandeln Tipps zum Schutz vor Taschendiebstählen oder Einbrüchen? Das geht ab morgen (22. November) und bis Donnerstag (24. November) noch auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt.

Experten des Kommissariats für Kriminalprävention/Opferschutz stehen in den nächsten drei Tagen in einem Büdchen auf der Königstraße zwischen Kuhtor und Lifesaver Brunnen. Sie nutzen gerne die Gelegenheit mit Duisburgerinnen und Duisburgern ins Gespräch zu kommen. Im Gepäck haben sie Tipps, wie Sie ihre Geldbörse vor Langfingern schützen können und was dabei hilft, es Einbrechern schwer zu machen, in die Wohnung zu kommen.

Aber auch im Internet gibt es Hinweise: https://duisburg.polizei.nrw/kkkpo

