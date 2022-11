Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Angriff auf neuen Nachbarn - Mutmaßlicher Tatverdächtiger mit drei Haftbefehlen festgenommen

Duisburg (ots)

Am Sonntagabend (20. November) geriet ein 70-Jähriger Anwohner auf der Goeckingstraße in einen Streit mit seinem neuen Nachbarn (35), während er in seinem Auto saß. Dieser mündete darin, dass der Angreifer (35) durch das geöffnete Fenster den Schlüsselbund aus dem Fahrzeugschloss zog. Dann soll er laut Zeugenangaben mehrfach in Richtung des 70-Jährigen geschlagen, ihn aber nicht verletzt haben. Die Polizisten trafen den 35-Jährigen in seiner Wohnung an und fanden dort auch den Schlüsselbund. Sie gaben ihn dem Senior zurück und brachten den Angreifer zur Wache. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe, weil der Verdacht bestand, dass er Alkohol getrunken hatte. Bei der Überprüfung des Tatverdächtigen kam heraus, dass gegen ihn drei Haftbefehle bestehen. Er war wegen Diebstahls, Beleidigung und Sachbeschädigung zur Festnahme ausgeschrieben. Die Beamten nahmen den Mann fest. Er muss sich nun mit einem weiteren Strafverfahren auseinandersetzen.

