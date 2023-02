Polizei Hagen

POL-HA: 82-jähriger Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen-Boele (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei hielten am Mittwochmorgen (15.02.2023) in Boele einen 82-jährigen Rollerfahrer an, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen 09.00 Uhr führten die Polizisten in der Feldmühlenstraße Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurden sie auf den Hagener aufmerksam, der mit seinem Roller auf die Kontrollstelle zufuhr. Einer der Beamten stellte sich auf die Fahrbahn und forderte den 82-Jährigen deutlich sichtbar dazu auf, anzuhalten. Die Zeichen des Polizisten ignorierte der Mann und fuhr weiter. Erst nachdem die Beamten in ihren Streifenwagen stiegen, und dem Rollerfahrer hinterherfuhren, hielt er in der Bandstahlstraße an. Auf Nachfrage sagte der ihnen, dass er keinen Führerschein habe. Aufgrund der gemessenen Geschwindigkeit von deutlich über 25 km/h hätte er allerdings eine Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades benötigt. Die Beamten untersagten dem 82-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

