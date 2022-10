Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 30.10.2022

Altkreis Aurich

Aurich - Marktbesucher belästigt und Sicherheitsdienst angegriffen Nachdem er mehrere Besucher des Herbstmarktes in Aurich belästigt hatte, ist ein 21-Jähriger aus Aurich vom Sicherheitsdienst des Marktes verwiesen worden. Im Eingangsbereich des Marktgeländes griff er dann die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an. Diese überwältigten den Aggressor und übergaben ihn der Polizei. Da dieser weitere Drohungen gegenüber dem Sicherheitspersonal äußerte und sich auch sonst sehr renitent zeigte, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Auf dem Weg in den Streifenwagen trat er noch mit dem Fuß gegen die Seitentür. Er wird sich nun mehrfach strafrechtlich verantworten müssen.

Altkreis Norden

Berumerfehn - Betrunken Unfall verursacht Ein Atemalkoholwert von 1,66 Promille wurde am Samstag gegen 21.30 Uhr bei einem 29-jährigen PKW- Fahrer festgestellt, als dieser anlässlich einer Unfallaufnahme durch die Polizei überprüft wurde. Der Mann war zuvor auf der Großheider Straße aus Berumerfehn kommend gefahren und wollte nach rechts in den Schulweg abbiegen. Nach dem Abbiegen geriet der PKW dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstanden leichte Sachschäden. Der Fahrer des Wagens sowie seine beiden Insassen blieben unverletzt. Dem 29-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Er wird sich jetzt in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten müssen.

Leezdorf - Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern Einige Ermittlungen werden wohl noch erforderlich sein, um den genauen Hergang eines Vorfalls zu klären, der sich am Samstag um kurz nach 18:00 Uhr auf dem Gatjeweg in Leezdorf ereignete. Im Begegnungsverkehr trafen zwei Fahrradfahrer und ein PKW- Fahrer aufeinander. Aufgrund der nicht eingeschalteten Beleuchtung an den Fahrrädern sprach der PKW- Fahrer, nachdem er die Scheibe heruntergelassen hatte, beide an. Die Reaktion eines Fahrradfahrers soll dann derart gewesen sein, dass auf die Windschutzscheibe gespuckt und Beleidigungen ausgestoßen wurden. Der PKW-Fahrer wendete daraufhin und hielt die Fahrradfahrer an. Danach kam es dann noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, deren Ablauf und Ausmaß aufgrund widersprüchlicher Angaben noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Schweindorf - Eine Person bei Unfall verletzt Am Samstagvormittag, gegen 11:07 Uhr, kam in Schweindorf auf der Esenser Straße ein 80-jähriger Fahrzeugführer aus Esens, aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Die mit im PKW befindliche 78-jährige Beifahrerin wurde dadurch leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

