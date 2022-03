Polizei Münster

POL-MS: Mehrere Kilogramm Marihuana sichergestellt - Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen einer bei der Polizei Münster geführten Ermittlungskommission haben Polizisten mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt. Drei Tatverdächtige, denen vorgeworfen wird, im hohen Kilogrammbereich Cannabis-Handel betrieben zu haben, befinden sich nun in Untersuchungshaft. Gegen zwei weitere wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Bereits Anfang Januar (7. Januar) nahmen Polizisten einen 31-Jährigen fest, als dieser eine nicht geringe Menge Drogen gekauft hatte. Im Zuge der bei dem Beschuldigten und einem weiteren 31-jährigen Tatverdächtigen durchgeführten Durchsuchungen stellten die Polizisten mehrere Kilogramm Marihuana sicher. In den Räumlichkeiten des mutmaßlichen Mittäters fanden die Beamten zudem diverse Gewehre sowie eine Marihuana-Plantage mit einer hohen zweistelligen Zahl an Jungpflanzen. Der Hauptbeschuldigte wurde am 8. Januar einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster Untersuchungshaft gegen den mutmaßlichen Dealer an.

Weitere Ermittlungen führten die Polizisten auf die Spur zahlreicher Abnehmer der Drogen des Hauptbeschuldigten. Bei Durchsuchungen stellten die Beamten weiteres Cannabis in nicht geringer Menge und mehrere tausend Euro Dealgeld sicher. Gegen den mutmaßlichen Mittäter und einen 28-jährigen Abnehmer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster ebenfalls Untersuchungshaftbefehle erlassen. Diese wurden gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Anfang letzter Woche (22.02.22) durchsuchten die Ermittler bei den Lieferanten des 31-jährigen Haupttäters in Versmold. Auch dort fanden sie Drogen im Kilogrammbereich und Dealgeld in vierstelliger Höhe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wurden auch die beiden 34- und 40-jährigen Männer noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt. Auch sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

