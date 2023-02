Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein 38-Jähriger am Dienstag (14.02.2023) in der Grabenstraße einen Fußgänger mit seinem Auto anfuhr, flüchtete der Mann vom Unfallort. Gegen 09.55 Uhr verständigte der leicht verletzte 42-jährige Fußgänger die Polizei. Er gab an auf der Straße gestanden zu haben, um sich eine mögliche Beschädigung an einem anderen Fahrzeug anzusehen. Währenddessen befuhr der 38-Jährige die Grabenstraße in Richtung Elberfelder Straße mit seinem Mercedes. Kurz vor dem anderen Fahrzeug bremste er ab und hupte. Er habe den Hagener mit den Worten "Geh beiseite du Hurensohn, verpiss dich von der Straße" angesprochen. Der Fußgänger schilderte, dass der Autofahrer dann gegen sein Knie und Schienbein fuhr. Der 42-Jährige habe seine Schlüssel in der Hand gehabt, die während des Zusammenstoßes auf die Windschutzscheibe fielen. Daraufhin habe der Fahrer erneut abgebremst und stieg drohend mit einem Gegenstand in der Hand aus. Als der Fußgänger ankündigte die Polizei zu verständigen, fuhr der 38-Jährige davon. Die Polizei konnte den flüchtigen Autofahrer ausfindig machen und zum Unfallort zurückbestellen. Er schilderte, von dem Fußgänger beleidigt worden zu sein, er habe seine Fahrt lediglich fortsetzen wollen, weitere Angaben machte er nicht. Auch im Beisein der Einsatzkräfte kam es zu einem verbalen Streit zwischen den Männern. Was sich genau zugetragen hat und in welcher Form, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Beleidigung sowie Bedrohung gegen den 38-Jährigen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell