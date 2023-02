Polizei Hagen

POL-HA: Drei jugendliche Einbrecher auf der Flucht gestellt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag, 14.02.2023, vernahm ein Anwohner in der Oberen Isenbergstraße gegen 08:45 Uhr ein dumpfes Geräusch und anschließend ein Klirren. Offenbar hatten Unbekannte einen Glaseinsatz der Tür eines Imbisses eingeschlagen. Kurz darauf flüchteten drei Tatverdächtige aus dem Geschäft in Richtung Lenneuferstraße. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife aufgrund der Personenbeschreibung zwei Jugendliche und ein Mädchen (16, 15, 13) aufgreifen und dem Polizeigewahrsam zuführen. Sie trugen jede Menge Münzgeld und Banknoten in diversen Taschen verteilt am Körper. Die Polizisten konnten im Nahbereich die Geldschublade der Registrierkasse sicherstellen. Die Beamten legten eine Anzeige vor und übergaben den Fall an die Hagener Kriminalpolizei. (hir)

