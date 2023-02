Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Fünfstelliger Schaden nach Scheunenbrand

Glandorf (ots)

Am Samstagabend kam es an der "Beverstraße" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem gegen 22:40 Uhr der Anbau einer Scheune in Brand geriet. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren schnell vor Ort und stellten fest, dass das Feuer sich bereits auf den Giebel der Scheune ausgebreitet hatte. Der Brand konnte jedoch gelöscht werden, sodass weder die Scheune noch das (in unmittelbarer Nähe stehende) Wohnhaus beschädigt wurden. Der Anbau der Scheune wurde als Lagerfläche genutzt. Der entstandene Sachschaden am Anbau wird derzeitig auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Nach den Löscharbeiten beschlagnahmte die Polizei den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

