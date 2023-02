Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte beschädigen mehrere Autos - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte drei PKW (Marken: "Skoda", "Mercedes", "Seat"), welche auf einem Parkplatz in der "Niedersachsenstraße/Pottgraben" standen. An den drei Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgetreten. Zudem verursachten die Täter diverse Kratzer und schlugen bei dem Mercedes die Windschutzscheibe ein. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell