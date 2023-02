Polizei Hagen

POL-HA: Handy fällt zu Boden, Fußgänger gerät versehentlich auf die Straße

Hagen-Mitte (ots)

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es am Montag (13.02.) auf dem Märkischen Ring zu einem Unfall, als ein Fußgänger versehentlich sein Handy fallen ließ und dabei auf die Fahrbahn trat. Der 43-Jährige hielt sich gegen 14.15 Uhr auf dem Gehweg auf. Der Hagener schilderte bei der Unfallaufnahme, dass er hierbei sehr nahe am Rand entlangging und aus Versehen auf die Straße geriet. Ein 61-jähriger VW-Fahrer, der den Märkischen Ring in Richtung Heinitzstraße befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und touchierte mit seinem rechten Außenspiegel den Arm des Mannes. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell