POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der Speyerer Straße/ L600a

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Renault die Speyerer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts, als er kurz vor der Kreuzung Speyerer Straße/Grasweg einen Fahrstreifenwechsel vornahm. Der 56-Jährige ordnete sich auf der linken von drei Fahrspuren ein und übersah dabei einen an der Ampel wartenden Skoda. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda auf zwei weitere, vor ihm wartende Autos geschoben. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

