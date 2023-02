Polizei Hagen

POL-HA: Autos stoßen im Kreuzungsbereich zusammen

Hagen-Eilpe (ots)

Im Kreuzungsbereich der Eilper Straße/Selbecker Straße stieß ein 51-jähriger Honda-Fahrer mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai zusammen. Am Montag (13.02.) gegen 5.45 Uhr wollte der Hagener auf das Gelände einer Tankstelle fahren. Er befand sich auf der Geradeausspur der Eilper Straße in Richtung der Tankstelle. Eine 60-Jährige war zeitgleich mit ihrem Auto in Fahrtrichtung der Hagener Innenstadt unterwegs und konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Hyundai-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der 51-jährige Hagener blieb unverletzt. Das Fahrzeug der Frau war so stark beschädigt, dass ein Abschleppunternehmen gerufen wurde. Der von den Polizisten geschätzte Sachschaden an beiden Autos liegt bei etwa 1.750 Euro. (arn)

