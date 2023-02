Polizei Hagen

POL-HA: 40-Jähriger bei Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Hagen-Mitte (ots)

Ein 40-jähriger Autofahrer wurde am Montagmorgen (13.02.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht verletzt. Gegen 08.30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Hagener mit seinem VW Transporter über die Volmestraße in Richtung Eilpe. Als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den auf gleicher Höhe rechts neben ihm fahrenden Renault des 40-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In der Folge kam der 40-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem auf dem Gehweg angebrachten Absperrbügel zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich der Renault-Fahrer leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell