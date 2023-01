Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Anröchte (ots)

Am Montag, um 17:55 Uhr, kam es an der Hauptstraße zu einem Unfall. Ein 48-jähriger Mann aus Anröchte stand mit seinem Opel auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand. Als er nach links auf die Straße scherte, übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden 44-jährigen Anröchter auf seinem Leichtkraftrad. Es kommt zur Berührung und der Zweiradfahrer stürzt. Dabei wird er leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht geringer Sachschaden. (lü)

