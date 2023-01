POL-SO: Fahndung erfolgreich

Geseke (ots) - Am Montag um 05:33 Uhr, kam es an der Erwitter Straße zu einem Unfall. Ein 35-jähriger Mann aus Geseke war mit seinem Audi auf der Erwitter Straße in Richtung Erwitte unterwegs. An der Kreuzung mit dem Schluitskamp und der Rüthener Straße bog er bei Grünlicht zeigender Ampel nach links in die Rüthener Straße ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Ford Transit einer 62-jährigen Frau aus Erwitte. Es kam zur Kollision bei der die Erwitterin leicht ...

