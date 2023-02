Polizei Hagen

POL-HA: Untersuchungshaft gegen 24-jährigen Tatverdächtigen nach gefährlicher Körperverletzung mit Messer in Wehringhausen und der Innenstadt erlassen

Hagen (ots)

Nachdem ein 24-jähriger Mann in der Nacht von Freitag (10.02.2023) auf Samstag in der Innenstadt und in Wehringhausen drei Männer mit einem Messer verletzte, nahmen Polizeibeamte ihn im Rahmen von intensiven Fahndungsmaßnahmen vorläufig fest. (Pressemeldung vom 11.02.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5438740) Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurde der 24-Jährige am gestrigen Sonntag (12.02.2023) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. (sen)

