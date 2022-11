Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Ausgeschlachtete Motorroller in Kiesgrube gefunden

Weeze (ots)

In einer ehemaligen Kiesgrube an der Baaler Straße hat ein Zeuge am Freitagmittag (11. November 2022) die Überreste von drei Fahrzeugen entdeckt, die offensichtlich ausgeschlachtet wurden. Anzunehmen ist, dass die Motorroller vorab gestohlen wurden. Anschließend montierten die Täter die brauchbaren Teile ab und entwendetet diese. Die Reste ließen sie liegen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell