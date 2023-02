Polizei Hagen

POL-HA: Tresor nach Wohnungseinbruch auf Emst gestohlen

Hagen-Emst (ots)

Am Samstag, 11.02.2023, verließ ein Ehepaar seine Wohnung in der Schultenhardtstraße gegen 18:00 Uhr für wenige Stunden. Als es gegen 20:45 Uhr in das Mehrfamilienhaus zurückkehrte, erwartete es eine böse Überraschung. Unbekannte hatten offenbar ein Fenster aufgehebelt und waren in die Wohnung eingestiegen. Dort durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und entkamen mit einem kleinen Tresor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

