POL-GT: Pkw-Fahrer erfasst Fußgängerin am Kreisverkehr

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Montagmorgen (19.12., 07.10 Uhr) ereignete sich am Kreisverkehr Hauptstraße/ Augustdorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Den Erkenntnissen nach befuhr ein 29-jähriger Mann aus Augustdorf mit einem Tesla die Augustdorfer Straße und beabsichtigte im Kreisverkehr auf die Hauptstraße Richtung Bielefeld abzubiegen. Zeitgleich nutzte eine 42-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock die Querungshilfe für Fußgänger am Kreisverkehr. Bei dem Abbiegeversuch des Tesla-Fahrers kam es trotz Notbremsung zur Kollision mit der Fußgängerin.

Die 42-jährige stürzte und verletzte sich. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die Frau anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum transportiert. Der 29-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Sachschaden konnte nicht festgestellt werden.

