POL-GT: Trickbetrug als falscher Polizeibeamter scheitert - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein bislang unbekannter Trickbetrüger scheiterte am Montagabend (19.12., 18.45 - 20.15 Uhr) bei dem Versuch als falscher Polizeibeamter Schmuck bei einer Seniorin an der Triftstraße zu erbeuten.

Zunächst ging bei der 89-jährigen Frau gegen 18.45 Uhr ein Anruf ein, in dem vermittelt wurde, dass die Polizei vor einem möglichen Einbruch schützen will. Zu diesem Zweck fragte der falsche Beamte nach Schmuck, der sich in der Wohnung befinden könnte. Im weiteren Verlauf gelang es dem Betrüger mit der perfiden Masche einen Termin in der Wohnung der Dame zu vereinbaren. In der Wohnung des Mehrfamilienhauses zwischen der Varenseller Straße und dem Ostring schaute sich der falsche Polizist kurze Zeit später den Schmuck der Frau an, die zunächst nichts Böses ahnte. Als der Mann dann unter einem Vorwand versuchte die 89-Jährige aus dem Raum zu bitten, forderte sie den falschen Beamten eindringlich auf, die Wohnung zu verlassen. Der Betrüger verließ daraufhin unverrichteter Dinge das Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Die Seniorin beschrieb den Trickbetrüger wie folgt: Etwa 30 - 35 Jahre alt, groß mit schlanker Statur und dunklen Haaren. Der Mann hatte ein ausländisches Aussehen und sprach gutes Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke und einen schwarzen Pullover.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an der Triftstraße oder in der Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

