Polizei Gütersloh

POL-GT: 46-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Steinhagen (MK) - Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der ein 51-jähriger Mann schwer verletzt wurde, leitete die Staatsanwaltschaft Bielefeld gemeinsam mit der Kriminalpolizei Gütersloh ein Strafverfahren wegen versuchtem Totschlag gegen einen 46-Jährigen aus Halle ein.

In der Sonntagnacht (18.12., 04.30 Uhr) informierten Zeugen die Polizei Gütersloh über einen eskalierten Streit mehrerer Männer an der Kaistraße im Ortsteil Amshausen. Der 46-Jährige geriet demnach zunächst in einen verbalen Streit mit einem Zeugen. Als der Streit drohte auszuarten, gingen ein 51-jähriger Mann aus Halle sowie ein 46-jähriger Gütersloher dazwischen. Es entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den beiden Männern und dem 46-Jährigen, bei welcher der Gütersloher leicht verletzt wurde. Der 51-Jähriger hingegen wurde den weiteren Ermittlungen zufolge durch den 46-jährigen Beschuldigten mit einem Tritt schwer verletzt.

Durch die eingesetzten Polizeikräfte erfolgte noch am Einsatzort die vorläufige Festnahme des 46-Jährigen aus Halle. Der 51-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Bielefelder Klinikum transportiert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der 46-Jährige am Montag (19.12.) einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ und verkündete in der Folge die Untersuchungshaft gegen den Mann aus Halle.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell