Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Bäckereifiliale - 43-jähriger Tatverdächtiger gestellt

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MK) - Am Freitagabend (16.12., 21.30 Uhr) meldeten Zeugen einen Einbruch in eine Bäckereifiliale an der Bahnhofstraße. Ein Tatverdächtiger sei anschließend aus dem Geschäft zu Fuß in Richtung Goebenstraße geflüchtet. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung stellten die Polizeibeamten einen 43-jährigen Tatverdächtigen, welcher sich hinter einem Getränkemarkt versteckt hielt.

Derweil stellten weitere Beamte an der Bäckereifiliale fest, dass eine Zugangstür aufgehebelt wurde. Diebesgut konnte nach derzeitigem Stand nicht erbeutete werden.

Die Polizeikräfte nahmen den 43-jährigen Mann aus Halle zunächst mit zur Polizeiwache. Nach Feststellung der Personalien und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Mann später wieder entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. Zudem werden im Rahmen der weiteren Ermittlungen mögliche Tatzusammenhänge zu den vorherigen Einbrüchen in die Bäckereifiliale geprüft (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5392614).

